सपनों के जाल में फंसा युवक… मैट्रिमोनियल से शुरू हुआ इश्क, निवेश के नाम पर 13 लाख समेटकर फरार हुई युवती

अमित ने पुलिस को बताया कि उनकी पहचान एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिये आंचल शर्मा नाम की युवती से हुई। शुरुआती बातचीत में ही युवती ने खुद को सुशिक्षित, व्यवसायी और शादी के लिए गंभीर बताया। उसने टेक्सटाइल कंपनी और ज्वेलर्स शॉप की संचालक होने का दावा किया। बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो रिश्ते की बात भी आगे बढ़ी। धीरे-धीरे युवती ने भरोसे की दीवार खड़ी कर दी। फोन कॉल, मैसेज और भविष्य की योजनाओं ने अमित को यकीन दिला दिया कि रिश्ता पक्का है।