14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बड़े बेटे के सामने बाप बना ‘जल्लाद’! शक्ल नहीं मिलने पर छोटे मासूम की कर डाली नृशंस हत्या

Crime News: शक्ल नहीं मिलने पर पिता ने छोटे बेटे की नृशंस हत्या कर दी। उसने बड़े बेटे के सामने ही छोटे बेटे का गला दबाया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Harshul Mehra

Feb 14, 2026

father brutally murders son after failing to find his face know what sensational case bareilly

शक्ल नहीं मिलने पर पिता ने की बेटे की नृशंस हत्या। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक पिता ने अपने छोटे बेटे की निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

UP News In Hindi: पिता ने की बेटे की हत्या

दरअसल, बरेली के अठाना गांव निवासी सोमपाल ने अपने 1 साल के बेटे वरुण की गला घोंटकर नृशंस हत्या कर दी। आरोपी का कहना है कि उसके बेटे वरुण का चेहरा उससे मेल नहीं खाता था। आरोपी पिता को इस बात का भी शक था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध हैं। सोमपाल के 5 साल के बड़े बेटे अरुण ने वरुण की हत्या करते समय पिता को देख लिया।

Uttar Pradesh News in Hindi: पत्नी के किसी अवैध संबंध की पुष्टि नहीं

पुलिस पूछताछ में अरुण ने बताया कि उसका छोटा भाई बहुत रो रहा था, इस वजह से पापा ने उसे मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मासूम की गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोप में सोमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, अब तक की जांच में सोमपाल की पत्नी के किसी अवैध संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

Crime News in Hindi: 6 साल पहले हुई थी आरोपी की शादी

भुता थाना क्षेत्र के अठाना गांव का रहने वाला सोमपाल राजस्थान में मजदूरी करता था। 6 साल पहले उसकी शादी पीलीभीत की रहने वाली रामबेटी से हुई थी। शादी के बाद रामबेटी ने दो बेटों अरुण और वरुण और एक बेटी को जन्म दिया। सोमपाल का सबसे बड़ा बेटा अरुण पांच साल का है, वहीं सबसे छोटा बेटा वरुण सिर्फ एक साल का था। बेटी की उम्र करीब 3 साल है।

Bareilly News in Hindi: पत्नी से हुआ था आरोपी का विवाद

5 दिन पहले ही सोमपाल राजस्थान से काम छोड़कर गांव लौटा था। उस समय उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। आरोपी सोमपाल का कहना है कि उसकी पत्नी ज्यादातर मायके में ही रहती थी। बुधवार को जब वह पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा, तो दोनों के बीच विवाद हो गया। झगड़े के बाद रामबेटी ने सोमपाल के साथ वापस आने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज गुस्से में सोमपाल वहां से दोनों बेटों को लेकर अपने घर चला आया। शाम करीब 5 बजे उसने छोटे बेटे की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी।

Bareilly Crime News in Hindi: पत्नी ने लिखवाई पति के खिलाफ FIR

हत्या के बाद आरोपी सोमपाल मासूम का शव दफनाने के लिए घर से 600 मीटर दूर नदी किनारे गया। इस दौरान ग्रामीणों ने देखा और पूछा कि क्या हुआ तो सोमपाल ने उनसे कहा था कि बेटे की मौत हो गई उसे दफना रहे हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो पत्नी को क्यों नहीं बुलाया? लेकिन सोमपाल ने ग्रामीणों की बात को काट दिया। शक होने पर ग्रामीणों ने सोमपाल की ससुराल वालों को फोन कर मामले की जानकारी दी। बेटे की मौत की खबर सुनते ही रामबेटी गांव पहुंची और पति के खिलाफ FIR लिखाई।

Crime News: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

जिसके बाद पुलिस ने सोमपाल की निशानदेही पर मासूम का शव बरामद किया। मामले को लेकर अंशिका वर्मा, SP साउथ का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे की गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। मृतक बच्चे की मां के शिकायती पत्र पर FIR लिख पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ये भी पढ़ें

‘मुझे नशीली दवाइयां खिलाई, मैं उसके चंगुल से….’ दामाद के साथ पति-पत्नी की तरह रही सास बोली- जीजा के साथ भागी ही नहीं
अलीगढ़
mother in law who lived with her son in law like husband and wife know what she said aligarh case update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 10:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बड़े बेटे के सामने बाप बना ‘जल्लाद’! शक्ल नहीं मिलने पर छोटे मासूम की कर डाली नृशंस हत्या

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली में राइस मिलर के घर बदमाशों ने तमंचे के बल पर की लाखों की लूट, एक बदमाश का टूटा पैर

बरेली

स्टेशन से किला पुल तक बदलेगी तस्वीर… सीसी रोड का मेयर ने किया शिलान्यास, जाम और धूल से मिलेगी राहत

बरेली

महाशिवरात्रि पर 24 घंटे शहर में गाड़ियों की नो एंट्री, घर से कार, रिक्शा लेकर निकलने से पहले देखें रूट, नहीं तो जाम में फसेंगे

बरेली

बरेली के 1804 गांवों में हर घर में पहुंचेगा निर्मल जल, 876 पाइप पेयजल योजनाओं का काम शुरू

बरेली

यूपी के इस जिले में बगैर एफआईआर के दबिश देने गई दूसरे जिले की पुलिस, युवक की मौत, इंस्पेक्टर दरोगा समेत चार पुलिस कर्मी सस्पेंड

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.