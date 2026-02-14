बड़े बेटे के सामने बाप बना ‘जल्लाद’! शक्ल नहीं मिलने पर छोटे मासूम की कर डाली नृशंस हत्या

हत्या के बाद आरोपी सोमपाल मासूम का शव दफनाने के लिए घर से 600 मीटर दूर नदी किनारे गया। इस दौरान ग्रामीणों ने देखा और पूछा कि क्या हुआ तो सोमपाल ने उनसे कहा था कि बेटे की मौत हो गई उसे दफना रहे हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो पत्नी को क्यों नहीं बुलाया? लेकिन सोमपाल ने ग्रामीणों की बात को काट दिया। शक होने पर ग्रामीणों ने सोमपाल की ससुराल वालों को फोन कर मामले की जानकारी दी। बेटे की मौत की खबर सुनते ही रामबेटी गांव पहुंची और पति के खिलाफ FIR लिखाई।