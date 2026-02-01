महाशिवरात्रि पर 24 घंटे शहर में गाड़ियों की नो एंट्री, घर से कार, रिक्शा लेकर निकलने से पहले देखें रूट, नहीं तो जाम में फसेंगे

दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत से बदायूं जाने वाले वाहन झुमका तिराहे से बड़ा बाइपास पकड़ेंगे। नवदिया झादा, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा और भमोरा होकर निकलेंगे। दिल्ली और मुरादाबाद से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन बड़ा बाइपास, झुमका, बिलवा, विलयधाम, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी से डायवर्ट किए जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन फरीदपुर और रजऊ परसपुर तिराहा से होते हुए बड़ा बाइपास से बाहर निकलेंगे। वहीं बदायूं से बरेली आने वाले भारी वाहन भमोरा, देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी और रजऊ परसपुर तिराहा होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक ही आ सकेंगे। दिल्ली जाने वालों को बड़ा बाइपास से ही पास किया जाएगा।