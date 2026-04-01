कटिया डालकर कर रहे थे बिजली चोरी, बरेली की इस कॉलोनी में छापा, 12 पर FIR

जांच के दौरान 12 परिसरों में सीधे केबल डालकर बिजली का अवैध उपयोग करते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया। कई घरों में बिना मीटर के ही लाइन से कटिया जोड़कर बिजली खींची जा रही थी। टीम ने मौके पर ही साक्ष्य जुटाकर कार्रवाई की और अवैध कनेक्शन काट दिए। चेकिंग के दौरान 16 परिसर बंद पाए गए, जिनकी जानकारी नोट कर आगे जांच के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं खुले घरों में टीम ने पूरी सख्ती के साथ जांच करते हुए खपत और कनेक्शन का मिलान किया। इस दौरान कुछ उपभोक्ताओं में कार्रवाई को लेकर अफरा-तफरी का माहौल भी देखने को मिला।