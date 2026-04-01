बिना नक्शा पास खड़ा कर लिया बारातघर… BDA ने रमा पैलेस पर जड़ी सील, इलाके में मचा हड़कंप

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की संबंधित धाराओं के तहत की गई है। अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि बिना स्वीकृति के किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। शहर में जहां भी अवैध निर्माण मिलेंगे, वहां सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बीडीए ने आम लोगों को भी चेताया है कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले उसका मानचित्र स्वीकृत है या नहीं, इसकी पूरी जांच जरूर कर लें। बिना अनुमति वाली संपत्ति खरीदना भविष्य में भारी नुकसान का कारण बन सकता है। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता गजेन्द्र शर्मा, अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी सहित बीडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही और पूरे परिसर को सील कर दिया गया।