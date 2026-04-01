बरेली में नारी शक्ति का रोड शो, स्कूटी लेकर सड़कों पर उतरीं सैकड़ों शिक्षिकाएं, सशक्तिकरण का दिया दमदार संदेश

रैली के दौरान सभी प्रतिभागियों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे। शिक्षिकाओं ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर समाज को यह संदेश दिया कि आज की नारी न केवल सशक्त है, बल्कि जिम्मेदार और जागरूक नागरिक भी है। रैली को सांसद छत्रपाल गंगवार, विधायक संजीव अग्रवाल और भाजपा नेता अधीर सक्सेना समेत अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं।