वार्ड बॉय को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला ‘चूचू’ कानपुर के होटल माय चॉइस से गिरफ्तार, कबूला ये सच

मुकदमा दर्ज होने के बाद से सुधीर उर्फ चूचू फरार चल रहा था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। इस बीच कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कानपुर में छिपा हुआ है। जांच में उसकी लोकेशन कानपुर रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेस हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने होटल "माय चॉइस" में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थान बदल रहा था और कानपुर में छिपकर रह रहा था।