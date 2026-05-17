वेतन निगलता रहा ‘चूचू’, फंदे पर झूल गया वार्ड बॉय… सुसाइड नोट में खुला 30 लाख की सूदखोरी का काला खेल

शुक्रवार शाम जिला अस्पताल परिसर के बर्न वार्ड में प्रदीप का शव फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद मिले सुसाइड नोट ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। बेटी मानसी ने पुलिस को बताया कि करीब दस साल पहले पिता ने सुधीर उर्फ चूचू से 30 लाख रुपये लिए थे। इसके बाद से हर महीने उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा सूद के रूप में जाता रहा। परिवार का दावा है कि बैंक स्टेटमेंट में रकम ट्रांसफर होने का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इतना ही नहीं, प्रदीप मूल रकम से करीब दो लाख रुपये ज्यादा भी चुका चुके थे, लेकिन इसके बावजूद सूदखोर लगातार दबाव और धमकियां देता रहा।