BAREILLY NEWS : बैग में छिपा था जहरीला सांप, कपड़े निकालते ही युवक पर किया हमला, जिला अस्पताल में भर्ती

सांप के डसते ही मनोज जोर-जोर से चीखने लगा। आवाज सुनते ही परिवार के लोग कमरे की तरफ भागे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मनोज दर्द से तड़प रहा था और बैग के पास सांप फन फैलाए बैठा था। घर में महिलाओं की चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने बिना एक पल गंवाए युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया। काफी देर तक चले हंगामे और डर के माहौल के बाद सांप को सुरक्षित तरीके से गांव से बाहर छोड़ा गया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई। हर कोई यही चर्चा करता नजर आया कि आखिर सांप बैग के अंदर पहुंचा कैसे।