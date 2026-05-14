14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

राजगढ़ में पापा से रूठकर घर के बाहर बैठी 3 साल की बच्ची को सांप ने काटा, नहीं बची जान

Snake Bite: बच्ची को सांप के काटने के बाद परिजन उसे झाड़फूंक कराने के लिए ले गए जिससे इलाज में देरी हो गई और जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो बच्ची को बचाया नहीं जा सका।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

May 14, 2026

rajgarh

3 year old girl dies after snake bite

Snake Bite: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में परिजनों की लापरवाही और अंधविश्वास ने उनकी तीन साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। घटना पीपलबे आश्रम की है जहां रात करीब 7.30 बजे घर के बाहर बैठी तीन वर्षीय मासूम बच्ची को सांप ने काट लिया। परिजन पहले झाड़फूंक और देव स्थान पर ले जाने में लगे रहे, जिससे इलाज में देरी हो गई। बाद में अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी। ऐसे में एक बार फिर अंधविश्वास ने एक तीन साल की मासूम की जान ले ली।

वक्त पर अस्पताल ले जाते तो बच सकती थी जान

देहात पुलिस के अनुसार निहारिका (3) पिता कृपाल सिंह राव की सांप के काटने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 7.30 बजे बच्ची घर के बाहर बैठी थी तभी उसे सांप ने काट लिया। परिजनों को जब घटना की जानकारी लगी तो वे घबरा गए। बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाए परिजन पहले झाड़फूंक कराने के लिए देव स्थान पर ले गए। करीब 20 मिनट तक इसी में समय निकल गया। इसके बाद में बच्ची को काफी देर बाद अस्पताल लाया गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची का उपचार शुरू किया। लेकिन जहर शरीर में फैल चुका था। हालत लगातार गंभीर होती गई और थोड़ी देर बाद ही मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

रूठकर घर से बाहर बैठी थी बच्ची

बच्ची के पिता कृपाल सिंह राव ने बताया कि बेटी निहारिका शाम को दुकान से कुछ खाने का सामान लाने की जिद कर रही थी, सामान न दिलाने पर वो इसीलिए रुठकर घर के बाहर चली गई और घर के सामने निर्माणाधीन शौचालय के पास जाकर बैठ गई। वहां पत्थर पड़े हुए थे, जहां अचानक सांप ने उसे काट लिया। घटना के बाद बेटी ने मां और चाचा को भी बताया कि सांप ने काट लिया। चाचा ने बताया कि बेटी ने करीब 20 मिनट बाद कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में न्यूरो टॉक्सिक पॉइजन का अंदाजा लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निहारिका परिवार में इकलौती बेटी थी। ऐसे में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

पत्रिका अपील- लापरवाही नहीं जागरूक बने

  1. सांप काटने के बाद समय पर एंटी वेनम मिल जाए तो बच सकती है जान- शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. बीएम गुप्ता ने बताया कि यदि सांप काटने पर समय पर उपचार मिल जाए तो जान बच सकती है। सांप काटने की स्थिति में झाड़फूंक के बजाए तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ताकि समय पर इलाज और एंटी वेनम दिया जा सके।
  2. गर्मी में बढ़ जाता है जहरीले जीवों का खतरा, बच्चो का रखे ध्यान- गर्मी और बारिश के मौसम में सांप, बिच्छू सहित अन्य जहरीले जीव घरों और आबादी वाले इलाकों में निकलने लगते हैं। खेत, पत्थरों के ढेर, लकड़ी, कचरा और नमी वाली जगहों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को अकेले बाहर न छोड़े और रात में बाहर निकलते समय टॉर्च का उपयोग करें।

ये भी पढ़ें

MP News: सगाई के बाद SAF आरक्षक ने मंगेतर से बनाए शारीरिक संबंध, अब शादी से इनकार
ग्वालियर
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 09:34 pm

Published on:

14 May 2026 09:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में पापा से रूठकर घर के बाहर बैठी 3 साल की बच्ची को सांप ने काटा, नहीं बची जान

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सीएम आए तो पहले मेरा इस्तीफा लें’, MP के राज्यमंत्री का बड़ा ऐलान, रोकी कार्रवाई

When CM comes first accept my resignation Minister of State makes major announcement MP News
राजगढ़

MP News: एमपी में बीजेपी जिलाध्यक्ष के गांव में दलित परिवार ने मांगी दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने की अनुमति

RAJGARH
राजगढ़

MP में बड़ा हादसा! पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला बाजार, 13 लोग झुलसे

mp news petrol pump fire rajgarh 11 people burnt many bikes burnt
राजगढ़

MP News: 12 साल के बच्चे से करवाई जाती थीं चोरियां, माता-पिता लेते थे 40% हिस्सा

RAJGARH NEWS
राजगढ़

MP News: राजगढ़ में CM Helpline पर शिकायत करना पड़ा भारी, आरोप- युवक के साथ मां-बहनों को भी पीटा

RAJGARH
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.