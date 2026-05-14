राजगढ़ में पापा से रूठकर घर के बाहर बैठी 3 साल की बच्ची को सांप ने काटा, नहीं बची जान

3 year old girl dies after snake bite
Snake Bite: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में परिजनों की लापरवाही और अंधविश्वास ने उनकी तीन साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। घटना पीपलबे आश्रम की है जहां रात करीब 7.30 बजे घर के बाहर बैठी तीन वर्षीय मासूम बच्ची को सांप ने काट लिया। परिजन पहले झाड़फूंक और देव स्थान पर ले जाने में लगे रहे, जिससे इलाज में देरी हो गई। बाद में अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी। ऐसे में एक बार फिर अंधविश्वास ने एक तीन साल की मासूम की जान ले ली।
देहात पुलिस के अनुसार निहारिका (3) पिता कृपाल सिंह राव की सांप के काटने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 7.30 बजे बच्ची घर के बाहर बैठी थी तभी उसे सांप ने काट लिया। परिजनों को जब घटना की जानकारी लगी तो वे घबरा गए। बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाए परिजन पहले झाड़फूंक कराने के लिए देव स्थान पर ले गए। करीब 20 मिनट तक इसी में समय निकल गया। इसके बाद में बच्ची को काफी देर बाद अस्पताल लाया गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची का उपचार शुरू किया। लेकिन जहर शरीर में फैल चुका था। हालत लगातार गंभीर होती गई और थोड़ी देर बाद ही मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।
बच्ची के पिता कृपाल सिंह राव ने बताया कि बेटी निहारिका शाम को दुकान से कुछ खाने का सामान लाने की जिद कर रही थी, सामान न दिलाने पर वो इसीलिए रुठकर घर के बाहर चली गई और घर के सामने निर्माणाधीन शौचालय के पास जाकर बैठ गई। वहां पत्थर पड़े हुए थे, जहां अचानक सांप ने उसे काट लिया। घटना के बाद बेटी ने मां और चाचा को भी बताया कि सांप ने काट लिया। चाचा ने बताया कि बेटी ने करीब 20 मिनट बाद कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में न्यूरो टॉक्सिक पॉइजन का अंदाजा लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निहारिका परिवार में इकलौती बेटी थी। ऐसे में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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