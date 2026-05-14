राजगढ़ में पापा से रूठकर घर के बाहर बैठी 3 साल की बच्ची को सांप ने काटा, नहीं बची जान

देहात पुलिस के अनुसार निहारिका (3) पिता कृपाल सिंह राव की सांप के काटने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 7.30 बजे बच्ची घर के बाहर बैठी थी तभी उसे सांप ने काट लिया। परिजनों को जब घटना की जानकारी लगी तो वे घबरा गए। बच्ची की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाए परिजन पहले झाड़फूंक कराने के लिए देव स्थान पर ले गए। करीब 20 मिनट तक इसी में समय निकल गया। इसके बाद में बच्ची को काफी देर बाद अस्पताल लाया गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची का उपचार शुरू किया। लेकिन जहर शरीर में फैल चुका था। हालत लगातार गंभीर होती गई और थोड़ी देर बाद ही मासूम ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।