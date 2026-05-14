MP News: सगाई के बाद SAF आरक्षक ने मंगेतर से बनाए शारीरिक संबंध, अब शादी से इनकार

पीड़िता ने बताया कि वो एमए अंतिम वर्ष की छात्रा है और 15 फरवरी को पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ उसका रोका SAF आरक्षक अंकित ओझा के साथ हुआ था। अंकित एसएएफ सेकेंड बटालियन ग्वालियर में पदस्थ है और तिलक नगर में सरकारी आवास में रहता है। पीड़िता के मुताबिक रोका के बाद उसकी अंकित से फोन पर बातचीत होने लगी। मार्च के महीने में उसकी अंकित के साथ सगाई हुई और सगाई के बाद वो मंगेतर अंकित के साथ घूमने के लिए जाने लगी। क्योंकि दोनों की शादी होने वाली थी इसलिए परिवारवालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। युवती का आरोप है कि 3 मार्च को अंकित उसे अपने घर पर ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो अंकित ने उससे कहा कि हमारी शादी होने वाली है और शारीरिक संबंध बनाना कुछ गलत नहीं है। वो अंकित की बातों आ गई, इसके बाद 9 मार्च और फिर 18 मार्च को भी अंकित उसे अपने घर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।