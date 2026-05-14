14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

MP News: ‘राशन सूची’ से 9000 से ज्यादा परिवार बाहर, नोटिस जारी

MP News: केंद्र सरकार ने डेटा शेयरिंग के माध्यम से उन अपात्र लोगों को चिन्हित किया था, जो एक तरफ तो आयकर रिटर्न भर रहे थे और दूसरी तरफ बीपीएल या प्राथमिकता श्रेणी का राशन उठा रहे थे।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

May 14, 2026

Ration List

Ration List (Photo Source: AI Image)

MP News: एक तरफ देश में लाखों गरीब परिवार दो वक्त की रोटी के लिए सरकारी राशन पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में हजारों ऐसे समृद्ध परिवार हैं जो गरीबों का हक डकार रहे थे, ये खुद आयकर भरते हैं या लाखों का व्यापार करते हैं। आयकर विभाग के डेटा मिलान ने ऐसे 9 हजार परिवारों (करीब 27 हजार लोग) की पोल खोल दी है, जिन्हें अब राशन सूची से बाहर कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये संपन्न लोग अब अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं और ऐसे-ऐसे अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं, जिन्हें सुनकर अफसर भी हैरान है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले परिवारों के नाम पोर्टल से हट गए हैं। पक्ष रखने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन दोबारा नाम जोड़ने का निर्णय शासन स्तर से होगा। - अरविंद भदौरिया, जिला आपूर्ति नियंत्रक, ग्वालियर

आधार और आइटीआर ने पकड़ी धोखाधड़ी

केंद्र सरकार ने डेटा शेयरिंग के माध्यम से उन अपात्र लोगों को चिन्हित किया था, जो एक तरफ तो आयकर रिटर्न भर रहे थे और दूसरी तरफ बीपीएल या प्राथमिकता श्रेणी का राशन उठा रहे थे। विभाग ने इन 9 हजार परिवारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था. लेकिन हकीकत सामने आने के डर से अधिकांश लोग जवाब देने ही नहीं पहुंचे। जिला आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि हितग्राही आधार से लिंक हैं, इसलिए फर्जीवाड़े का कोई रास्ता नहीं है।

बहानों का अजीबोगरीब पुलिंदा

राशन बंद होने के बाद अब ये लोग अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और ऐसे तर्क दे रहे हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह पाएगा…

बेटी ने भरा टैक्स, सजा हमें क्यों?: एक हितग्राही का तर्क था कि उसकी बेटी की शादी हो चुकी है और उसने अपने ससुराल में रिटर्न दाखिल किया है, तो मायके का राशन क्यों बंद किया गया?

लोन के लिए भरा था आइटीआर: कई लोगों का कहना है कि उन्होंने वास्तव में कोई कमाई नहीं की, बल्कि बैंक से भारी-भरकम लोन लेने के लिए दिखावे का आइटीआर भरा था।

तीन श्रेणियों में पकड़े गए अमीर चोर

विभाग ने जिन श्रेणियों के तहत इन अपात्रों को पकड़ा है, वे चौंकाने वाली हैं:

  1. जीएसटी टर्नओवर: 25

लाख से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले। इनमें कई लोग कंपनियों में डायरेक्टर व स्व-सहायता समूहों के संचालक भी मिले।

  1. आयकर (आइटीआर): 6 लाख से अधिक की

सालाना आय दर्शाने वाले लोग। इनमें कई ऐसे थे जिन्होंने बैंक लोन की पात्रता बनाने के लिए आइटीआर भरा था।

  1. कॉर्पोरेट पदः किसी बड़ी

कंपनी या संस्था में डायरेक्टर या बड़े पदों पर आसीन रसूखदार, जिन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर राशन कार्ड की सूची में नाम जुड़वा रखा था।

ये भी पढ़ें

एमपी में पुलिस मुख्यालय का निर्देश, 15 दिन के अंदर ‘पुलिसकर्मियों’ का होगा प्रमोशन
जबलपुर
Police Department Promotion:

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 May 2026 03:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / MP News: ‘राशन सूची’ से 9000 से ज्यादा परिवार बाहर, नोटिस जारी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भिंडः ईंधन खर्च पर उठे सवाल, सादगी की अपील पर भारी पड़ा शक्ति प्रदर्शन

BJP Kisan Morcha convoy
ग्वालियर

गैस संकट की आशंका ! ग्वालियर में 25 नहीं, ’35 दिन’ बाद मिलेगा LPG गैस सिलेंडर

Gas Cylinder Shortage
ग्वालियर

होटल में पूल पार्टी मनाने गया सात साल के लडक़े की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई।

होटल के स्वीमिंग पूल में नादान डूबा
ग्वालियर

शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों में फैला मीजल्स का खौफ

meezal
ग्वालियर

Saas-Bahu: एमपी में सब्जी को लेकर सास से भिड़ी 'सोनम', मायके से बुलाकर सास को पिटवाया

GWALIOR
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.