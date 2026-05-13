होटल के स्वीमिंग पूल में नादान डूबा मौत, दफन शव खोदा

देवेन्द्र पाल ने बताया होटल में पूल के पास अंधेरा था। उसकी शिकायत भी परिवार ने होटल प्रबंधन से की थी। लेकिन लाइट का इंतजाम नहीं हुआ। नादान वेद बच्चों और बड़ों के पूल के बीच अंतर नहीं समझ पाया। छोटे पूल की बाउंड्री पर चढक़र बड़े में कूद गया। होटल प्रबंधन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। न तो बच्चों को सेफ्टी जैकेट दी न सेफ्टी गार्ड था। थोड़ी देर बाद भाई दिनेश को वेद छोटू पूल में नहीं दिखा तब उसे ढूंढा।

करीब 20 मिनट बाद वेद पूल की तली में पड़ा दिखा। उसे पानी से निकाल कर जीवाजीगंज में निजी नर्सिंग होम में लाए यहां चिकित्सकों ने चैकअप कर जेएएच जाने को बोला। वेद को वहां ले गए यहां चिकित्सकों ने उसे मृत बता दिया। पुलिस का कहना है बच्चे की मौत से परिजन बदहवास हो गए उन्होंने ने उसका शव लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम में दफन कर दिया। उसके बाद आभास हुआ कि हादसे में होटल प्रबंधन की लापरवाही है तब पुलिस से शिकायत की।