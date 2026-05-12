पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, एक आरोपी पकड़ाया 7 फरार

ग्वालियर में देर रात हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की कमर से 315 बोर का तमंचा और जेब से कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया युवक 18 वर्षीय ऋतिक पुत्र महेश बाल्मीकि निवासी शिव कॉलोनी पिंटो पार्क का है। उसे भाऊसाहब पोतनीस एन्कलेव के पास मैदान से पकड़ा गया है। पुलिस को देखकर आरोपी छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन संदेह होने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में वो आधी रात को हथियार लेकर घूमने की कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका।