12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, एक आरोपी पकड़ाया 7 फरार

Youth Murder : पुरानी रंजिश के चलते युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल 7 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 12, 2026

Youth Murder

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या (Photo Source- Patrika)

Youth Murder :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते तीन महीने पुरानी रंजिश के चलते युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल 7 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर बाकी आरोपियों के ठिकानों की जानकारी जुटा रही है।

पुलिस के मुताबिक, श्रीनगर कॉलोनी थाना थाटीपुर क्षेत्र में टीकमगढ़ निवासी 24 वर्षीय कल्लू सेन की हत्या की गई थी। मामले में दुल्लपुर निवासी प्रिंस गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि हत्या की साजिश महाकाल उर्फ मृत्युंजय सखवार और लल्ला चौहान ने रची थी।

तीन महीने बाद लौटने पर फिर भड़की रंजिश

पुलिस जांच में सामने आया है कि महाकाल की कल्लू सेन से पुरानी दुश्मनी थी। उसे सूचना मिली थी कि कल्लू करीब तीन महीने बाद इलाके में लौटा है। इसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाकर बदला लेने की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि कल्लू अपने मौसेरे भाई के घर आया था और उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि आरोपी उस पर हमला करने की फिराक में हैं।

इन आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस महाकाल उर्फ मृत्युंजय सखवार, राजा जाटव, लल्ला चौहान, अनिकेत चौरसिया, प्रदीप मौर्य, कृष्णा और निखिल समेत अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी विपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आरोपियों के रिश्तेदारों और परिचितों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

रात ढाई बजे तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

ग्वालियर में देर रात हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की कमर से 315 बोर का तमंचा और जेब से कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया युवक 18 वर्षीय ऋतिक पुत्र महेश बाल्मीकि निवासी शिव कॉलोनी पिंटो पार्क का है। उसे भाऊसाहब पोतनीस एन्कलेव के पास मैदान से पकड़ा गया है। पुलिस को देखकर आरोपी छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन संदेह होने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में वो आधी रात को हथियार लेकर घूमने की कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका।

पड़ोसियों के विवाद का वीडियो CCTV में कैद

ग्वालियर में महिलाओं के बीच विवाद का मामला हिंसक झगड़े में बदल गया। आरोप है कि, एक महिला ने पड़ोस में रहने वाली अन्य महिला के साथ मारपीट की और बाल पकड़कर सड़क तक घसीट दिया। बीच-बचाव करने पहुंची पीड़िता की बहन के साथ भी मारपीट की गई है। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है।

पुरानी रंजिश में हुई मारपीट

घटना झंडाधारी हनुमान मंदिर क्षेत्र की बताई जा रही है। यहां रहने वाली सरोज कुशवाह का पड़ोस में रहने वाली संस्कृति शर्मा से पहले से विवाद चल रहा था। सरोज का आरोप है कि, पुरानी रंजिश के चलते संस्कृति उनके घर पहुंची और गाली-गलौज शुरू कर दी।

कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट

पीड़िता के मुताबिक, जब उन्होंने शांति से बात करने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया और आरोपी महिला ने हाथापाई शुरू कर दी। आरोप है कि संस्कृति ने सरोज के बाल पकड़कर उन्हें घर से बाहर सड़क तक घसीटा। इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सरोज ने बताया कि, जब उनकी बहन बचाने पहुंचीं तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों महिलाओं को बचाया।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में अब भीषण गर्मी का अलर्ट, अगले 4 दिन लू की चेतावनी, चपेट में आएंगे 49 जिले
भोपाल
Intense Heat Yellow Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 May 2026 01:00 pm

Published on:

12 May 2026 12:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, एक आरोपी पकड़ाया 7 फरार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘हाथ पकड़ने से कोई बदचलन नहीं हो जाता’, फोटो में दिख रहा व्यक्ति, भाई, पिता, मित्र भी हो सकता है: कोर्ट

mp news
ग्वालियर

विकास की धूल फांक रही जनता : आधे-अधूरे निर्माण और उड़ती मिट्टी ने किया जीना मुहाल

gwalior jhansi road
ग्वालियर

अन्नदाता पर आफत: न टोकन काम आ रहा न स्लॉट, उपार्जन केंद्रों पर गुजरीं रातें, निकलीं तारीखें

MP Farmers
ग्वालियर

होटल के कमरा नंबर 101 में पकड़े गए आरोपियों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

gwalior news
ग्वालियर

दिन में धमकी, रात में फायरिंग: मकान कब्जाने के लिए हलवाई गैंग का उत्पात

crime cctv
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.