अन्नदाता पर आफत: न टोकन काम आ रहा न स्लॉट, उपार्जन केंद्रों पर गुजरीं रातें, निकलीं तारीखें

डबरा और भितरवार के उपार्जन केंद्रों पर स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। नागरिक आपूर्ति विभाग की कागजी रिपोर्ट में भले ही केंद्रों पर मात्र 25 ट्रॉलियां खड़ी दिखाई जा रही हों, लेकिन पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट में हकीकत कुछ और ही सामने आई है। मौके पर 150 से अधिक ट्रॉलियां कतार में खड़ी मिलीं। 15 अप्रैल से शुरू हुए उपार्जन में अब तक लक्ष्य का एक-तिहाई हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया है। जिले में 15 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी होनी थी, लेकिन सरकारी कांटा अब तक महज 4 लाख क्विंटल तक ही पहुंच पाया है, जबकि मंडियों में निजी खरीदी 16 लाख क्विंटल का आंकड़ा पार कर चुकी है।