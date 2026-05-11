पुरानी रंजिश में युवक की हत्या: एक आरोपी गिरफ्तार, सात अब भी फरार

पुलिस जांच में सामने आया है कि महाकाल की कल्लू सेन से पुरानी दुश्मनी थी। उसे सूचना मिली थी कि कल्लू करीब तीन महीने बाद इलाके में लौटा है। इसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाकर बदला लेने की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि कल्लू अपने मौसेरे भाई के घर आया था और उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि आरोपी उस पर हमला करने की फिराक में हैं।