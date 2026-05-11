दिन में धमकी, रात में फायरिंग: मकान कब्जाने के लिए हलवाई गैंग का उत्पात

ग्वालियर. मकान पर कब्जा करने की नीयत से एक हलवाई और उसके साथियों ने घनी बस्ती में जमकर गुंडागर्दी की। आरोपियों ने दिन में मकान मालिक को घर खाली करने की धमकी दी और रात में पहुंचकर फायरिंग कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। लोगों ने आरोपियों की घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन वे हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए।