शहर में जलभराव के 94 प्वाइंट,महापौर की दो टूक बारिश का पानी रुका तो इंजीनियर होंगे जिम्मेदार

मानसून से पहले शहर को जलभराव और सीवर संकट से बचाने के लिए नगर निगम अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शहर में चिन्हित किए गए 94 जलभराव और सीवर समस्या वाले प्वाइंट्स को लेकर बाल भवन में हुई हाईलेवल समीक्षा बैठक में निगमायुक्त संघप्रिय ने अफसरों को विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बारिश के दौरान यदि किसी भी क्षेत्र में पानी भरा मिला तो संबंधित इंजीनियर सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में चारों विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग समीक्षा की गई। महापौर ने अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 17 मई को वे खुद मैदान में उतरकर नाला और सीवर सफाई कार्यों का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद दोबारा समीक्षा बैठक होगी और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई तय मानी जाए।