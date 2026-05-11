फैसलाबाद का बड़ा भाई डिजिटल ठगी का डॉन, फ्रॉड का पैसा समेटने आई थी गैंग

कैलाश विहार (सिटी सेंटर) के होटल एचजी हैरीटेज से पकड़े गए साइबर ठगों का लोकल सरगना अजय(24) पुत्र बनवारी लाल शर्मा निवासी एटीएम वाली गली, ओलेंडा रोड धौलपुर (राजस्थान) है। उसके मोबाइल से 92 कंट्री कोड पाकिस्तानी व्हाटसएप नंबर पर बातचीत का लंबा चौड़ा ब्यौरा निकला है। अजय ने खुलासा किया डिजिटल ठगी का डॉन फैसलाबाद(पाकिस्तान) से गैंग को ऑपरेट करता है। उसे शक्ल से कभी नहीं देखा फोन पर बात होती है। बडे भाई के नाम से उसे बुलाता है। अजय के फोन में पाकिस्तानी ठग का नंबर भी इसी नाम से दर्ज है।