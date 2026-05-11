11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

नन्हीं उंगलियों की चाल से दुनिया को देगी मात, जॉर्जिया में चमकेगा ग्वालियर की अंशिका का हुनर

अंशिका के पिता जिनेंद्र जैन बताते हैं, पढ़ाई के साथ किसी खेल में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से कोच ऋषभ जैन की सलाह पर अंशिका ने शतरंज खेलना शुरू किया था। पहले ही टूर्नामेंट में उसने पांचों मुकाबले जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया। इसके बाद उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5.5 अंक हासिल किए और जॉर्जिया का टिकट पक्का कर लिया।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

May 11, 2026

महज दो साल में तय किया आठ साल की अंशिका ने वल्र्ड कप तक का सफर, मध्यप्रदेश की पहली बेटी जो खेलेगी शतरंज वल्र्ड कप

ग्वालियर की 8 वर्षीय अंशिका जैन

ग्वालियर. जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और कार्टून की दुनिया में खोए रहते हैं, उस उम्र में ग्वालियर की आठ वर्षीय अंशिका जैन शतरंज की बिसात पर अपनी सूझबूझ और शानदार चालों से सभी को हैरान कर रही हैं। महज दो साल पहले शतरंज का पहला मोहरा हाथ में लेने वाली अंशिका अब जून में जॉर्जिया में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। खास बात यह है कि वह मध्यप्रदेश की पहली बेटी होंगी, जिन्हें इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला है। अंशिका की इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा ग्वालियर शहर गर्व महसूस कर रहा है।

इन दिनों अंशिका वर्ल्ड कप की तैयारियों में पूरी मेहनत से जुटी हुई हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से वह रोजाना कई घंटों तक अभ्यास करती हैं। छोटी उम्र में ही उनका आत्मविश्वास और खेल के प्रति समर्पण लोगों को प्रेरित कर रहा है। अंशिका का सपना भविष्य में विश्व चैंपियन और ग्रैंड मास्टर बनने का है। अंशिका कहती हैं, “वर्ल्ड कप में खेलना मेरे लिए सपने जैसा है। मैंने इतनी जल्दी इस स्तर तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मुझे हमेशा खुद पर भरोसा था। अब मैं अच्छा प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करना चाहती हूं।”

अंशिका के पिता जिनेंद्र जैन बताते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ किसी खेल में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने बेटी को शतरंज से जोड़ा। कोच ऋषभ जैन की सलाह पर अंशिका ने शतरंज खेलना शुरू किया और शुरुआती दिनों से ही उसकी प्रतिभा सभी के सामने आने लगी। पहले ही टूर्नामेंट में अंशिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी पांच मुकाबले जीत लिए और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई कर लिया। इसके बाद उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भी उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और 5.5 अंक हासिल कर जॉर्जिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की कर ली।

पिता बताते हैं कि अंशिका का शतरंज के प्रति जुनून इतना अधिक है कि वह हर परिस्थिति में अभ्यास और प्रतियोगिता को प्राथमिकता देती हैं। कई बार परीक्षा और टूर्नामेंट की तारीखें एक साथ आईं, लेकिन अंशिका ने पहले परीक्षा दी और उसके तुरंत बाद प्रतियोगिता में खेलने पहुंच गईं। सुबह पांच बजे उठकर नियमित अभ्यास करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। हाल ही में ग्वालियर में आयोजित एक शतरंज प्रतियोगिता में उन्हें “प्रिंसेस ऑफ ग्वालियर” के खिताब से सम्मानित भी किया गया।

अंशिका की सफलता यह साबित करती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर छोटी उम्र में भी बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। अब पूरे ग्वालियर और मध्यप्रदेश की निगाहें जॉर्जिया में होने वाले वर्ल्ड कप पर टिकी हैं, जहां यह नन्हीं खिलाड़ी अपने हुनर से देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 May 2026 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / नन्हीं उंगलियों की चाल से दुनिया को देगी मात, जॉर्जिया में चमकेगा ग्वालियर की अंशिका का हुनर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहर में जलभराव के 94 प्वाइंट,महापौर की दो टूक बारिश का पानी रुका तो इंजीनियर होंगे जिम्मेदार

nagar nigam mahapur meeting
ग्वालियर

होटल एचजी में साइबर ठगों की टोली फर्जी आइडी से रुकी थी। उसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी।

होटल एचजी हैरीटेज के रुम नंबर 101 से शनिवार को पकड़े गए साइबर ठग
ग्वालियर

ग्वालियर किले के जहांगीर-शाहजहां महल में मजदूरों का डेरा, धुएं में घुट रही ऐतिहासिक धरोहर

gwalior news
ग्वालियर

अवैध उत्खनन मामला: क्या अपील के लिए 10% जुर्माना भरना जरूरी? हाई कोर्ट करेगा तय

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अवैध उत्खनन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर सुनवाई शुरू की है । मामला इस बात पर केंद्रित है कि यदि किसी घटना का कारण (कॉज ऑफ एक्शन) 'नियम 2022' के लागू होने से पहले का है, तो क्या अपील दायर करने के लिए जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा?
ग्वालियर

MP News: ग्वालियर में रील बनाने के चक्कर में दो बच्चों ने फैलाई अफवाह, करीब 19 हजार लोगों की सांसें अटकीं!

gwalior news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.