नन्हीं उंगलियों की चाल से दुनिया को देगी मात, जॉर्जिया में चमकेगा ग्वालियर की अंशिका का हुनर

ग्वालियर. जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और कार्टून की दुनिया में खोए रहते हैं, उस उम्र में ग्वालियर की आठ वर्षीय अंशिका जैन शतरंज की बिसात पर अपनी सूझबूझ और शानदार चालों से सभी को हैरान कर रही हैं। महज दो साल पहले शतरंज का पहला मोहरा हाथ में लेने वाली अंशिका अब जून में जॉर्जिया में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित वर्ल्ड कप शतरंज टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। खास बात यह है कि वह मध्यप्रदेश की पहली बेटी होंगी, जिन्हें इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला है। अंशिका की इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा ग्वालियर शहर गर्व महसूस कर रहा है।