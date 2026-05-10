ग्वालियर में रील बनाने के चक्कर में दो बच्चों ने फैलाई अफवाह, करीब 19 हजार लोगों की सांसें अटकीं!

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता और व्यूज बटोरने का जूनून इस कदर हावी हो चुका है कि अब लोग हजारों जिंदगियों को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को वार्ड 10 स्थित घासमंडी इलाके में पानी की टंकी में सांप मिलने का जो वीडियो वायरल हुआ था, वह रील बनाने के चक्कर में फैलाई गई महज एक सनसनीखेज अफवाह थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गंभीर साजिश को अंजाम देने वाले कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि दो नाबालिग बच्चे हैं। जिन्होंने पकड़े जाने के बाद अपने द्वारा फैलाई गई अफवाह के लिए माफी मांगी है, लेकिन इन बच्चों की इस हरकत की वजह से दिनभर करीब 19 हजार लोगों की सांसें अटकी रहीं। अब सच्चाई सामने आने के बाद इन हजारों लोगों ने राहत की सांस जरुर ली होगी।