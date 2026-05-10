शहर में जलभराव के 94 हॉटस्पॉट,जो बनते हैं चुनौती

ग्वालियर. एसीएस संजय दुबे की फटकार के बाद नगर निगम अमला एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को एक के बाद एक दो बैठकें मानसून से पहले शहर को जलभराव और सीवर संकट से बचाने को लेकर हुईं। शहर में चिन्हित किए गए 94 जलभराव और सीवर समस्या वाले प्वाइंट््स को लेकर बाल भवन में हुई बैठक में निगमायुक्त संघप्रिय ने अफसरों को एक्शन प्लान तैयार कर तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए। इन स्थानों पर एक से पांच फीट तक पानी भरता है। वहीं महापौर डॉ. शोभा सतीश ङ्क्षसह सिकरवार ने बाल भवन में की एक अन्य बैठक में साफ शब्दों में चेतावनी दी कि बारिश के दौरान यदि किसी भी क्षेत्र में पानी भरा मिला तो संबंधित इंजीनियर सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे। बैठक में चारों विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग समीक्षा की गई। महापौर ने अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 17 मई को वे खुद नाला और सीवर सफाई कार्यों का निरीक्षण करेंगी।