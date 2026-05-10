‘पाकिस्तान’ से मिल रहे थे निर्देश, ग्वालियर में हाई-टेक कंट्रोल रूम से हो रहा था साइबर फ्रॉड

क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल एचजी के एक कमरे से संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। जब पुलिस ने दबिश दी, तो वहां का नजारा किसी हाई-टेक कंट्रोल रूम जैसा था। आरोपी पिछले 10 दिनों से वहीं डेरा डाले हुए थे। जांच में पता चला कि ये एजेंट स्थानीय लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर उनके बैंक खाते (जिन्हें म्यूल अकाउंट कहा जाता है) खरीदते थे और उनका पूरा एक्सेस पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को सौंप देते थे। ठगी की रकम इन खातों में आते ही, उसे डार्क वेब या क्रिप्टो करेंसी के जरिए पलक झपकते ही ठिकाने लगा दिया जाता था।