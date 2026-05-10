सात समंदर पार हैं अपने दो लाल, पर जूली के आंचल में पल रही हैं लावारिस बेटियां

मिडिल क्लास परिवार में जन्मी जूली के मन में बचपन से ही असहाय बच्चियों के लिए गहरी सहानुभूति थी। लेकिन शादी और बच्चों की जिम्मेदारी के बीच यह सपना कहीं दब गया था। जूली ने घर की हाउस हेल्प, कॉलोनी के चौकीदारों और झुग्गी-झोपड़ी की बच्चियों की मदद से शुरुआत की। जब पैसों की कमी आड़े आने लगी, तो उन्होंने अपने पति पर निर्भर रहने के बजाय मां सरस्वती से मिले वरदान का सहारा लिया। जूली की आवाज में वह कशिश थी कि लोग उनके भजनों के मुरीद हो गए। उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ एक भजन मंडली बनाई। भजनों से जो भी मानदेय या राशि मिलती, उसे जूली अपने घर खर्च के बजाय हजीरा स्थित शांति निकेतन आश्रम की बच्चियों पर खर्च करने लगीं।