हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी कार्ययोजना, चार पहाड़ियों का चयन

ग्वालियर। शहर की पहचान मानी जाने वाली पहाड़ियों की तस्वीर अब बदलने वाली है। लंबे समय से उपेक्षा और अवैध उत्खनन की मार झेल रही इन पहाड़ियों को अब हरियाली से आच्छादित कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने संबंधित विभागों को तय समय-सीमा में कार्ययोजना लागू करने और आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।