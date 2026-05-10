फेसबुक वाली ‘विदेशी मेम’ ने ठेकेदार को लगाया चूना, लंदन बुलाने के नाम पर ठगे लाखों

mp news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। फेसबुक पर विदेशी मेम से दोस्ती करना ग्वालियर के एक ठेकेदार एक विदेशी 'एंजेल प्रिया मेम' के जाल में ऐसा फंसा की सवा लाख रुपए की चपत लगा गया। विदेशी महिला ने पहले मीठी बातों से दोस्ती के जाल में फंसाया, फिर साथ घूमने और करोड़ों की विदेशी करेंसी का लालच देकर एयरपोर्ट क्लीयरेंस के नाम पर 1 लाख 23 हजार 600 रुपए ठग लिए। ठगी का यह खेल तब उजागर हुआ जब जालसाजों ने सवा लाख हड़पने के बाद 70 हजार रुपए की और मांग कर दी। झांसी रोड थाना पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर हुई शिकायत के बाद अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।