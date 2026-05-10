MP में पूर्व भाजपा विधायक के भतीजे पर दुष्कर्म का केस दर्ज, महिला का 6 साल तक शोषण करने का आरोप

MP News: मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ा मामला सामने आया है। यहां के राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और शोषण करने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर आरोपी भूपेन्द्र‌सिंह भूरिया निवासी नयापुरा भौलखेड़ी के विरुद्ध पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। बड़ी बात ये है कि आरोपी भूपेंद्र सरदारपुर क्षेत्र से पूर्व भाजपा विधायक वेलसिंह भूरिया का भतीजा है। पीड़िता को युवक की शादी का कार्ड मिलने के बाद उसे धोखे का अहसास हुआ। इसके बाद उसने थाने पर जाकर शिकायत दर्ज कराई है। युवक की 14 मई को शादी होने वाली है जिसमें 10 मई से आयोजन हो रहे है। इस मामले में अभी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले पर पूर्व विधायक ने अपनी सफाई भी दी है।