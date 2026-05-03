धार में स्विमिंग पूल में गैस रिसाव का मामला, 13 दिन बाद संचालक पर केस दर्ज

शुभारंभ के समय से ही स्विमिंग पूल में व्यवस्थाओं को लेकर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। 20 अप्रैल को स्विमिंग पूल में पानी के भीतर क्लोरीन गैस के पाइप में लीकेज होने के बाद कुछ बच्चों को सांस लेने की तकलीफ शुरु हो गई थी। इसमें दो बच्चे हर्षित धाकड़ (9) और प्रकृति कुर्मी (4) को खांसी, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत होने के कारण परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल की मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। जांच में स्विमिंग पूल के रखरखाव और संचालन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। जानकारों की मानें तो स्विमिंग पूल में पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसकी मात्रा कम या ज्यादा होने पर जानलेवा साबित हो सकती है।