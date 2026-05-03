3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

धार में स्विमिंग पूल में गैस रिसाव का मामला, 13 दिन बाद संचालक पर केस दर्ज

MP News: 20 अप्रैल को तैराकी के दौरान हुई थी घटना, बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया था भर्ती, सुरक्षा में बड़ी चूक, मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया।

2 min read
Google source verification

धार

image

Shailendra Sharma

May 03, 2026

dhar

swimming pool gas leak case

MP News: मध्यप्रदेश के धार शहर के उदय रंजन क्लब पर बने अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्विमिंग पूल के संचालन में घोर लापरवाही बरती जा रही है। पिछले दिनों पानी के अंदर क्लोरीन गैस के रिसाव के चलते बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। तब स्विमिंग पूल संचालक ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए घटना को सामान्य बताते हुए बचने का प्रयास किया था लेकिन अब 13 दिन बाद बच्चों की जान को जोखिम में डालने और कोताही बरतने के कारण कोतवाली पुलिस द्वारा संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। यह प्रकरण 2 मई को दर्ज किया गया है। जिसमें संचालक को फरार बताया गया है।

20 अप्रैल को हुई थी घटना

शुभारंभ के समय से ही स्विमिंग पूल में व्यवस्थाओं को लेकर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। 20 अप्रैल को स्विमिंग पूल में पानी के भीतर क्लोरीन गैस के पाइप में लीकेज होने के बाद कुछ बच्चों को सांस लेने की तकलीफ शुरु हो गई थी। इसमें दो बच्चे हर्षित धाकड़ (9) और प्रकृति कुर्मी (4) को खांसी, उल्टी, सांस लेने में दिक्कत होने के कारण परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल की मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। जांच में स्विमिंग पूल के रखरखाव और संचालन में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। जानकारों की मानें तो स्विमिंग पूल में पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसकी मात्रा कम या ज्यादा होने पर जानलेवा साबित हो सकती है।

सुरक्षा की अनदेखी, नियमों का पालन नहीं

तैराकी सीखने के लिए प्रतिदिन बच्चे आ रहे हैं। इनमें हर उम्र के बच्चे और युवा शामिल हैं। साथ ही बालिकाएं भी आती है। जिनकी सुरक्षा को लेकर अनदेखी की जा रही है। नियमानुसार पुरुष और महिला ट्रेनर होना जरुरी है। लेकिन अभी दो ही महिला ट्रेनर हैं। मारपीट की घटना के बाद से यहां बाहर से आए कोच वापस चले गए हैं।

पिछले महीने हुई थी मारपीट की घटना

स्विमिंग पूल शुरू होने के बाद से ही लगातार विवादों में बना हुआ है। यहां पिछले महीने कोच और कुछ युवाओं के साथ आपसी कहासुनी के बाद मारपीट की घटना हुई थी। जिसके बाद से अभी तक यहां पर्याप्त संख्या में कोच भी नहीं है। एक-दो महिला ट्रेनरों के भरोसे बच्चों को तैराकी सिखाई जा रही है। इसके अतिरिक्त यहां तैराकी सीखने वाले बच्चों से अधिक फीस लेने का भी मामला सामने आया था जिससे लोगों में नाराजगी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में पति ने पत्नी के संवेदनशील अंग में डाली मिर्ची, अस्पताल में भर्ती
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 May 2026 08:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / धार में स्विमिंग पूल में गैस रिसाव का मामला, 13 दिन बाद संचालक पर केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में ‘मां की तरह’ किया गौमाता का अंतिम संस्कार, पशु प्रेम की दिखी अनूठी मिसाल

cow was cremated like a mother video viral dhar mp news
धार

MP News: एमपी में टीचर पिता को मिली बेटे की 'आशिकी' की सजा, कपड़े उतरवाकर गांव में घुमाया

dhar
धार

Dhar Pickup Accident: हादसे में मृतकों का आंकड़ा हुआ 17, महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम

Dhar Pickup Accident Death toll rises to 17 woman dies in MY Hospital mp news
धार

छोटा पड़ गया मुक्तिधाम, एक साथ 16 का अंतिम संस्कार, 3 गांवों में मची रुदाली, बिलखते रह गए लोग

Indore ahemadabad national highway accident
धार

धार में भीषण पिकअप हादसे में अबतक 16 की मौत, पीएम मोदी और सीएम मोहन ने जताया दुख

Horrific Pickup Accident
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.