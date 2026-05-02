MP में ‘मां की तरह’ किया गौमाता का अंतिम संस्कार, पशु प्रेम की दिखी अनूठी मिसाल

शनिवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में अंतिम यात्रा की तैयारी की गई। गाय माता के शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में सम्मानपूर्वक सजाया गया और बैंड-बाजे के साथ पूरे गांव में जुलूस निकाला गया।अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी ने श्रद्धा के साथ इस यात्रा में भाग लिया। पूरे गांव में भावुक माहौल देखने को मिला और लोग गाय माता को अंतिम विदाई देते नजर आए। ग्रामीणों ने बताया कि उनके लिए गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा होती है। यही कारण है कि उसकी मृत्यु पर पूरे गांव ने मिलकर अंतिम संस्कार किया और अपनी आस्था प्रकट की।