एमपी में टीचर पिता को मिली बेटे की ‘आशिकी’ की सजा, कपड़े उतरवाकर गांव में घुमाया

राजोद थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 54 वर्षीय शिक्षक के बेटे का गांव की ही रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते दिनों 25 अप्रैल को शिक्षक का बेटा शादीशुदा महिला को अपने साथ भगा ले गया। इसी से नाराज महिला के परिजनों ने शुक्रवार की रात शिक्षक के घर पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पहले तो शिक्षक और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की और फिर शिक्षक के कपड़े उतरवाकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया। बताया गया है कि शिक्षक का बेटा भी शादीशुदा है और उसके व महिला दोनों के दो-दो बच्चे भी हैं।