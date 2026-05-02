Dhar Pickup Accident: हादसे में मृतकों का आंकड़ा हुआ 17, महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम

दरअसल, 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के धार जिले से गुजरने वाले इंदौर - अहमदाबाद हाईवे के तिरला बायपास पर देर रात एक स्कॉर्पियो और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर के बाद पिकअप वाहन पलट गया था। पिकअप में हादसे के समय 50 मजदूर सवार थे जिनमें 12 लोगों की मौत मौके पर हो गई थी और 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के दूसरे दिन इलाज के दौरान 4 और लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 16 पहुंच गया था। अब हादसे के करीब 2 दिन बाद एक और महिला की मौत हो गई है। मृतकों में 6 महिलाएं और बच्चे शामिल है।