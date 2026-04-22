MP में यहां खूंखार तेंदुए ने मचाया कहर, युवक ने जान पर खेलकर किया सामना, 4 घायल

MP news: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित गांव में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। यहां बुधवार को तेंदुए ने चार लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। मामला धार के वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुजरी (डेहरिया) बस्ती का है। यहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ अचानक बस्ती क्षेत्र में घुस आया। तेंदुए के हमले में एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए । ग्रामीणों पर हमला करते तेंदुए का डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया है। हैरानी वाली बात यह है कि तेंदुए को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वह अभी भी बस्ती के पास है। इलाके में दर का माहौल है। तेंदुआ लोगो पर हमला कर वापस वापिस सीमेंट क पाईप मे घुस जाता हैं।