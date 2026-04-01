MP में चलती ‘EV कार’ में लगी अचानक आग, परिवार ने कूदकर बचाई जान, VIDEO

mp news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी से वापस लौट रही 'इलेक्ट्रिक कार' (EV Car) ने सड़क पर चलते समय आग पकड़ ली। घटना के समय कार के अंदर पूरा परिवार बैठा हुआ था जिन्होंने कार से बाहर कूदकर खुद की जान बचाई। रोड के बीच में आग लगी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जलती कार को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि, शहर में चलती कार में आग लगने की घटनाओं की गिनती लगातार बढ़ी है। पिछले पांच दिन में कार में आग की यह दूसरी घटना है।