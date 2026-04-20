पत्नी गई मायके तो पति ने ‘उड़ा’ दिया अपना ही घर, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही बड़वारा थाना प्रभारी केके पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद और पुलिस के प्रयासों से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत होता है। आगजनी करने वाले युवक को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। यह घटना एक बार फिर यह दर्शाती है कि गुस्से और आवेश में उठाया गया एक गलत कदम न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा बन सकता है।