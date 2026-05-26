ये गलियां, ये चौबारा: घंटाघर बाजार, इतिहास भी सांस लेता है और जाम भी, अब अव्यवस्था बनी पहचान

कटनी. शहर का ऐतिहासिक घंटाघर बाजार आज भी कटनी की व्यापारिक धडकऩ माना जाता है। कभी यहां दूर-दूर से व्यापारी महुआ, हर्र, बहेरा, लाख और गोंद जैसी वनोपज लेकर पहुंचते थे। समय बदला तो यही क्षेत्र अनाज मंडी बन गया और अब यहां गल्ला, ड्राइफू्रट्स, बीज और कीटनाशकों का बड़ा थोक कारोबार संचालित हो रहा है। इतिहास और व्यापार से भरा यह बाजार आज जाम, अतिक्रमण और लोडर वाहनों की अव्यवस्था से जूझ रहा है। शहर की पुरानी पहचान अब अव्यवस्थित यातायात के बोझ तले दबती नजर आ रही है।

जानकारी के अनुसार घंटाघर बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका निर्माण एक पुराने कुएं के ऊपर कराया गया था। वर्ष 1933-34 में पीरामल सरावगी द्वारा बनवाया गया घंटाघर आज भी शहर की पहचान बना हुआ है। पुराने समय में व्यापारी बैलगाडिय़ों के साथ यहां पड़ाव डालते थे। नीचे बना कुआं व्यापारियों और मवेशियों की प्यास बुझाता था। बाद में पानी दूषित होने और हादसे की आशंका के चलते नगर निगम ने कुएं को बंद करा दिया। अंग्रेजी शासनकाल में घंटाघर मैदान वनोपज व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहां कटनी के अलावा पन्ना, उमरिया और दमोह तक से व्यापारी पहुंचते थे। महुआ, हर्र, बहेरा, लाख और गोंद का बड़ा कारोबार होता था। धीरे-धीरे यहां अनाज का व्यापार बढ़ा और पूरा इलाका अनाज मंडी के रूप में विकसित हो गया। बाद में नई कृषि उपज मंडी पहरूआ शिफ्ट होने के बावजूद घंटाघर बाजार की रौनक कम नहीं हुई।