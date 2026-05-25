सौर ऊर्जा से जगमग होंगे जिले के अमृत स्कूल, चलेंगे उपकरण, इन विद्यालयों में हो रही पहल

कटनी. जिले के चयनित अमृत स्कूल अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और स्कूलों में निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 स्कूलों में सोलर पैनल लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बिजली विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

शिक्षा विभाग ने बरगवां, पिपरौंध, देवगांव, खमतरा, कूडऩ, परसेल, महनेर, गौरा, चांदी, बरछेंका और सिमरिया सानी स्कूलों को योजना में शामिल किया है। इन स्कूलों में सौर ऊर्जा आधारित सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।