खिरहनी में बनकर तैया हुआ आधुनिक विद्युत सब स्टेशन, 23 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

कटनी. शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बनी बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उपनगरीय क्षेत्र खिरहनी में बिजली विभाग द्वारा आरडीएसएस योजना के तहत आधुनिक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। यह सब स्टेशन आने वाले लगभग एक सप्ताह में शहर सहित ग्रामीण इलाकों के लगभग 23 हजार उपभोक्ताओं के लिए राहत का केंद्र साबित होगा।

बिजली विभाग के अनुसार खिरहनी क्षेत्र में 33/11 केवी क्षमता का नया सब स्टेशन तैयार किया गया है। इसकी क्षमता 5 एमवीए रखी गई है। तीन करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना शहर की बढ़ती आबादी और बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हालांकि यह परियोजना एक वर्ष पहले पूरी होनी थी, लेकिन जमीन आवंटन में देरी और कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। अब विभाग द्वारा इसे एक सप्ताह के भीतर चालू करने की तैयारी की जा रही है।