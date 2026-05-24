कटनी से सिंगरौली तक बनेगी तीसरी-चौथी रेल लाइन, मध्य भारत को मिलेगा नया फ्रेट कॉरिडोर

शिवप्रताप सिंह @ कटनी. मध्यभारत के औद्योगिक नक्शे को बदलने वाली एक बड़ी रेलवे परियोजना अब तेजी से जमीन पर उतरने जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा न्यू कटनी जंक्शन से सिंगरौली तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी योजना निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। करीब 264.070 किलोमीटर लंबे इस मल्टीट्रैक रेल कॉरिडोर पर लगभग 6779.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के तहत स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट घोषित कर दिया है, जिससे इसे प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर विशेष प्राथमिकता मिल गई है। हाल ही में जारी गजट नोटिफिकेशन के बाद अब परियोजना में भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियों और निर्माण प्रक्रियाओं में तेजी आने की संभावना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह सिर्फ अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने का काम नहीं, बल्कि मध्यभारत के लिए एक नए हाई कैपेसिटी फ्रेट कॉरिडोर की नींव है, जो आने वाले समय में देश के सबसे महत्वपूर्ण माल परिवहन मार्गों में शामिल हो सकता है।