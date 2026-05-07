फाइलों में दफन पुनर्घनत्वीकरण, धरोहर संवरी न हुआ विकसित शहर, अब साधिकार समिति में अटका मामला

कटनी. प्रशासन द्वारा शहर विकास, धरोहरों का जीर्णोद्धार, शहर से लेकर गांव तक करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य को कराए जाने के लिए पूंजी जुटाने 2020 में पुनर्घनत्वीकरण (रिडेंसीफिकेशन) योजना बनाई थी। यह योजना मध्यप्रदेश गृह निर्माण विभाग के पाले में है। जानकर ताज्जुब होगा कि हर साल सिर्फ इस योजना की समीक्षा हो रही है, बैठकों का दौर चलता है, लेकिन अबतक यह धरातल पर मूर्तरूप नहीं ले पाई। इस योजना में शहर की ऐतिहासिक धरोहर साधुराम स्कूल को संवारने सहित मल्टीपर्पज पार्किंग, दुकानें, क्वार्टर, संयुक्त कार्यालय सहित कई ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, लेकिन यह योजना प्रशासन, गृह निर्माण विभाग, टीएनसीपी, साधिकार समिति के बीच भटक रही है।

शहर विकास को लेकर बनीं तीन अलग-अलग योजनाओं को धरातल में उतारने विभाग गंभीर नहीं है। सिर्फ पत्राचार का खेल चल रहा है। वहीं बता दें कि सिविल लाइन स्थित रेस्टहाउस को बेचकर व पुराने कचहरी भवन को भेजकर पूंजी जुटाने और विकास कार्य कराने की योजना है। ऐसे में बेशकीमती जमीनों का निजी हाथों में जाना भी सवालों के घेरे में है। शहरवासी चाह रहे हैं कि सरकारी भवनों व जमीनों की नीलामी न हो। बल्कि इन्हीं स्थानों पर शासन-प्रशासन बेहतर योजना बनाकर निर्माण कार्य कराए। इस मामले में मप्र गृह निर्माण विभाग के कार्यापालन यंत्री पवन मरकाम का कहना है कि योजना पर विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया कराई जा रही है।