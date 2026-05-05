कटनी में ई-व्हीकल का बढ़ता क्रेज लेकिन चार्जिंग स्टेशन शून्य, ग्रीन एनर्जी की राह में बुनियादी ढांचे की बड़ी बाधा

कटनी. केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को तेजी से प्रमोट कर रही हैं, लेकिन शहर में इसकी जमीनी तस्वीर चिंताजनक बनी हुई है। शहर में ई-रिक्शा, दोपहिया, कार और लोडिंग ई-वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नदारद है। एक भी सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं होने से इस बदलाव की रफ्तार थमती नजर आ रही है।

सरकार द्वारा ईवी खरीद पर सब्सिडी, टैक्स में छूट और कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं, ताकि लोग पेट्रोल-डीजल से हटकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ें। इन प्रयासों का असर भी दिख रहा है। बीते तीन वर्षों में जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में हर साल करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में जिले में लगभग 5538 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें करीब 80 प्रतिशत हिस्सेदारी ई-रिक्शा की है। इसके अलावा बाइक और स्कूटी, थ्री-व्हीलर और इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं। इसके बावजूद चार्जिंग सुविधा का अभाव बड़ी समस्या बना हुआ है। वाहन मालिकों को मजबूरी में अपने घरों पर ही सामान्य वायरिंग के माध्यम से चार्जिंग करनी पड़ रही है। बिजली कंपनी द्वारा कमर्शियल उपयोग पर लागू दरों के कारण यह व्यवस्था महंगी भी पड़ रही है।