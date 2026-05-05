5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

कटनी में ई-व्हीकल का बढ़ता क्रेज लेकिन चार्जिंग स्टेशन शून्य, ग्रीन एनर्जी की राह में बुनियादी ढांचे की बड़ी बाधा

सरकार ईवी को दे रही बढ़ावा, फिर भी करीब 98 पेट्रोल पंपों पर एक भी चार्जिंग प्वाइंट नहीं, नगर निगम व कंपनियों की सुस्ती उजागर

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

May 05, 2026

Charging Stations Not Built for E-Vehicles

Charging Stations Not Built for E-Vehicles

कटनी. केंद्र और राज्य सरकारें प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को तेजी से प्रमोट कर रही हैं, लेकिन शहर में इसकी जमीनी तस्वीर चिंताजनक बनी हुई है। शहर में ई-रिक्शा, दोपहिया, कार और लोडिंग ई-वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नदारद है। एक भी सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं होने से इस बदलाव की रफ्तार थमती नजर आ रही है।
सरकार द्वारा ईवी खरीद पर सब्सिडी, टैक्स में छूट और कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं, ताकि लोग पेट्रोल-डीजल से हटकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ें। इन प्रयासों का असर भी दिख रहा है। बीते तीन वर्षों में जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में हर साल करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में जिले में लगभग 5538 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें करीब 80 प्रतिशत हिस्सेदारी ई-रिक्शा की है। इसके अलावा बाइक और स्कूटी, थ्री-व्हीलर और इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं। इसके बावजूद चार्जिंग सुविधा का अभाव बड़ी समस्या बना हुआ है। वाहन मालिकों को मजबूरी में अपने घरों पर ही सामान्य वायरिंग के माध्यम से चार्जिंग करनी पड़ रही है। बिजली कंपनी द्वारा कमर्शियल उपयोग पर लागू दरों के कारण यह व्यवस्था महंगी भी पड़ रही है।

नगरनिगम की योजना भी कागजों पर

नगर निगम ने दीनदयाल कटनी सिटी बस सर्विस लिमिटेड के माध्यम से शहर में दो आधुनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई थी। इस योजना में ऐप आधारित चार्जिंग सिस्टम, क्यूआर कोड स्कैनिंग, ऑनलाइन भुगतान, वेटिंग हॉल, रेस्टोरेंट और प्रसाधन जैसी सुविधाएं प्रस्तावित थीं। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर पांच अतिरिक्त चार्जिंग प्वाइंट विकसित करने की रूपरेखा भी तैयार की गई थी। सब्सिडी और निजी निवेशकों की कमी के चलते यह महत्वाकांक्षी योजना अब तक कागजों में ही कैद है।

98 पेट्रोलपंप लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं

जिले में संचालित 98 पेट्रोल पंप भी इस दिशा में कोई पहल नहीं कर सके हैं। पिछले एक वर्ष में करीब एक दर्जन नए पेट्रोल पंप खुले, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने किसी भी आउटलेट पर ईवी चार्जिंग सुविधा स्थापित नहीं की। इससे साफ है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर नीतिगत इच्छाशक्ति जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि ईवी की संख्या बढऩे के बावजूद पेट्रोल-डीजल की खपत में कोई खास कमी नहीं आई है। जिले में प्रतिदिन करीब 50 हजार लीटर पेट्रोल और लगभग 1 लाख लीटर डीजल की खपत हो रही है, जो पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को दर्शाती है।

घरों में चार्जिंग से खतरा, इंदौर में हुआ था हादसा

विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश घरों की वायरिंग अधिक लोड सहने के लिए उपयुक्त नहीं होती, जिससे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। सस्ते और लोकल चार्जर वोल्टेज को नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे बैटरी ओवरहीट होकर फटने का जोखिम रहता है। खराब अर्थिंग और बंद स्थानों में चार्जिंग करने से वेंटिलेशन की कमी के कारण तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। प्रदेश के इंदौर में चार्जिंग के दौरान हुए हादसे में आठ लोगों की मौत हो चुकी है, जो इस खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। इसके बावजूद न तो जिम्मेदार विभाग पूरी तरह सक्रिय हुए हैं और न ही उपभोक्ताओं में पर्याप्त जागरूकता दिखाई दे रही है।

अब दोनों बस स्टैंड में बनी योजना

नगरनिगम द्वारा एक बार फिर शहर के प्रियदर्शनी बस स्टैंड व झिंझरी में निर्माणाधीन बस स्टैंड में ई- चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं लेकिन अबतक बोर्ड की बैठक में इसे स्वीकृति नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ये स्टेशन पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे। फिलहाल वाहन चालकों को जिले में एक भी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा नहीं मिल सकी है।

इनका कहना

शहर में दोनों बस स्टैंड में ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है। इसके लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। बोर्ड की बैठक में स्वीकृति मिलने पर वर्क आर्डर जारी किए जाएंगे। दोनों चार्जिंग स्टेशन पीपीपी मॉडल पर आधारित हैं।

योगेश पवार, नोडल अधिकारी, नगर निगम।

ये भी पढ़ें

मासूम सपनों पर शादी का बोझ: छह वर्षों में 41 बाल विवाह रोके गए, फिर भी गुपचुप तरीके से जारी हैं प्रयास
कटनी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 May 2026 07:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / कटनी में ई-व्हीकल का बढ़ता क्रेज लेकिन चार्जिंग स्टेशन शून्य, ग्रीन एनर्जी की राह में बुनियादी ढांचे की बड़ी बाधा

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्रेड सेपरेटर: फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे स्टील गार्डर, 10 दिन बंद रहेगा एनकेजे का मार्ग, राहगीरों की बढ़ी समस्या

Steel girders will be installed on the railway flyover
कटनी

नेशनल हाईवे-40 पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, एक युवक की मौत, पांच गंभीर

Tragic Accident
कटनी

मासूम सपनों पर शादी का बोझ: छह वर्षों में 41 बाल विवाह रोके गए, फिर भी गुपचुप तरीके से जारी हैं प्रयास

कटनी

उच्च शिक्षा विभाग की नई पहल: अब संकाय बदलकर भी विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

Thousands of students registered for B.Pharma and D.Pharma courses
कटनी

पहाड़ में अटकी नर्मदा की धार: 15 साल बाद भी अधूरी ‘लाइफ लाइन’, सुरंग बनाने में लगेगा और दो माह का समय

Delay in the Construction of the Narmada Tunnel
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.