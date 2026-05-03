पहाड़ में अटकी नर्मदा की धार: 15 साल बाद भी अधूरी ‘लाइफ लाइन’, सुरंग बनाने में लगेगा और दो माह का समय

कटनी. मध्यप्रदेश की बहुप्रतीक्षित बरगी व्यपवर्तन नर्मदा नहर परियोजना एक बार फिर लेटलतीफी का शिकार हो गई है। वर्ष 2008 में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी योजना को 40 माह में पूरा कर 2011 तक किसानों और शहरों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन 2026 में भी परियोजना अधूरी पड़ी है। हालात यह हैं कि कटनी के स्लीमनाबाद क्षेत्र में बन रही 12 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल अब तक पूरी नहीं हो सकी है। बार-बार समय सीमा तय होने के बावजूद निर्माण कार्य अटकता जा रहा है।

1 मई को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी ने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई विभागों को फटकार लगाई। बैठक में सामने आया कि टनल निर्माण का कार्य अब भी अधूरा है और करीब 185 मीटर सुरंग निर्माण में दो माह का अतिरिक्त समय लग सकता है। इससे पहले फरवरी 2026 तक कार्य पूरा करने की गाइडलाइन तय की गई थी, लेकिन अप्रेल बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया।