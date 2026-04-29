मौत की खदानें: लापरवाही निगल रही बेगुनाहों की जिंदगियां, जिलेभर में सुरक्षा से खिलवाड़

बालमीक पांडेय @ कटनी. बाकल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साडा में एक दर्दनाक हादसे में मौसी और भतीजी की खदान में डूबने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब दोनों गांव में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने आई थीं। हादसे के बाद शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। बाकल थाना प्रभारी दिनेश तिवारी ने बताया कि ग्राम पटना निवासी 12 वर्षीय सिमरन उर्फ माही पिता नंद कुमार यादव अपनी मौसी के घर ग्राम साडा में विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। सोमवार सुबह करीब 11 बजे सिमरन अपनी मौसी अनुतिया यादव पति अम्मी यादव (40) के साथ गांव के श्मशान घाट के पास स्थित एक छोटी खदान में नहाने गई थी।

बताया जा रहा है कि नहाते समय सिमरन का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी। भतीजी को बचाने के लिए मौसी अनुतिया तुरंत पानी में कूद गईं, लेकिन खदान की गहराई अधिक होने के कारण दोनों खुद को नहीं बचा सकीं और डूब गईं। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर बाकल थाना पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहोरीबंद भिजवाया गया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिए। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इस हृदयविदारक घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। जिस घर में शादी की तैयारियां और मंगल गीत गूंज रहे थे, वहां अब रोने-बिलखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं।