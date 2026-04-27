किसानों की परेशानी: क्यूआई ने किया पास, गोदाम में कर दिया रिजेक्ट, गजब चल रही मनमानी

कटनी. शुक्रवार दोपहर कृषि उपज मंडी के आगे सेंट्रल वेयर हाउस में बनाए गए विपणन खरीदी केंद्र में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। केंद्र में व्याप्त मनमानी से किसान आक्रोशित हो उठे और केंद्र प्रभारी, गोदाम प्रभारियों पर मनमानी का आरोप मढ़ते हुए कहा कि समय पर तौल नहीं की जा रही। बेवजह गेहूं रिजेक्ट करके परेशान किया जा रहा है। किसानों ने इसकी सूचना भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष कन्हैया तिवारी को दी। जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा कर किसानों के हित में निर्णय लेने चर्चा की।

किसानों ने बताया कि गेहूं की कटाई हार्वेस्टर से हो रही है, इसलिए कुछ दाना टूट जाता है। सरकार से 6 प्रतिशत तक की छूट है, लेकिन गोदाम में एक से दो प्रतिशत टूटन भी नहीं ली जा रही। किसान शीतल पटेल ने बताया कि किसान 21 अप्रेल से अनाज लेकर 24 घंटे तकवारी कर रहा है, लेकिन तौल नहीं हो रही। कुछ किसानों की तौल भी हो गई है तो लगभग 150 क्विंटल गेहूं वेयर हाउस प्रभारी मैडम द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। बोरियां खाली कराकर छन्ना लगवाया गया है। कन्हैया तिवारी ने कहा कि रिजेक्ट किए गए 25 क्विंटल गेहंू की तौल में बमुश्किल से एक से डेढ़ किलो टूटन निकली है। केंद्र में किसानों पर दबाव बनाने के लिए परेशान किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि दो दिन में 5 किसान अपनी उपज उठाकर ले गए हैं, यहां समस्या होने पर मंडी में बेच रहे हैं।