MP में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका, सड़क पर बन गई आग का गोला

छात्रा श्रद्धा यादव ने बताया कि उन्होंने करीब छह माह पहले ही यह इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी। अचानक आग लगने की घटना से परिवार भी दहशत में है। श्रद्धा के पिता सुरेंद्र यादव ने वाहन एजेंसी को भी मामले की सूचना दे दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि राहगीरों की नजर समय पर धुएं पर नहीं पड़ती तो दोनों छात्राएं गंभीर रूप से झुलस सकती थीं। घटना के बाद क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। (mp news)