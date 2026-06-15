कटनी में 2 दिन में दूसरा सड़क हादसा, पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा, रास्ते पर पड़े मिले शव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर बेहद जोरदार थी। बाइक सवार दोनों युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के बाद पिकअप वाहन दोनों को रौंदते हुए कुछ दूरी तक आगे बढ़ी और फिर जाकर रुकी। दुर्घटना में दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्लीमनाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। थाना प्रभारी सुदेश समन ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई गई।