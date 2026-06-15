‘अरे हटो, ट्रैक छोड़….. बहुत लोग कट गए’ मुरैना ट्रेन हादसे का नया वीडियो, चीखते दिखे यात्री

Morena Train Accident: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक अफवाह ने चार लोगों को जान ले ली। ग्वालियर से रवाना हुई खजुराहो- उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में शाम करीब 4.15 बजे आग लगने की अफवाह फैली। घबराए यात्रियों ने अलार्म चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवा दी। जान बचाने के लिए जल्दबाजी में डिब्बों से उतरे लेकिन दूसरे ट्रैक पर आती पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। अब इस हादसे का एक नया वीडियो (Morena Train Accident New Video) सामने आया है। ट्रैक पार कर चुका एक यात्री ने ट्रेन और अन्य यात्रियों का वीडियो बना रहा था। इस वीडियो में हादसे को काफी करीब से देखा जा सकता है। वीडियो में लोगों को चीखते हुए सुना जा सकता है कि 'अरे ट्रेन आ रही है, ट्रैक छोड़ो, भागो।' इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोग शेयर कर रहे है। बता दें कि ये हादसा मुरैना-धौलपुर रेलखंड में पातालकोट एक्सप्रेस के दूसरे ट्रैक पर आने के दौरान हुआ था।