कुछ ही दूरी पर मिले युवक और महिला के शव, दोनों के बीच 8 साल का था अंतर, मुरैना की घटना

आमन का पुरा गांव के बाहर महिला और युवक के शव फांसी के फंदे पर लटके होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि पेड़ पर युवक व पास ही खंभे पर महिला का शव फांसी पर लटका हुआ है। दोनों के शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक का नाम रामलखन जाटव है जो कि 32 साल का था और महिला का नाम मीना जाटव पत्नी दाताराम जाटव था जो 40 वर्ष की थी। दोनों गांव के ही रहने वाले थे और अलग अलग परिवार से थे। सुबह जब कुछ लोग गांव के बाहर जा रहे थे तब उन्होंने दोनों के शवों को देखा।