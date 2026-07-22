मां-बेटी ने चाय के साथ खाए सात-आठ टोस्ट, पैकेट खाली होते ही उड़े होश, घबराकर पहुंचीं अंबाह अस्पताल

पैकेट में मरी हुई छिपकली देखकर घबराईं मां बेटी रंजना और अदिति तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचीं। वहां उन्होंने डॉक्टरों को पूरी बात बताई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया। हालांकि दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें अभी डॉक्टर अपनी निगरानी में रखे हुए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही संबंधित दुकानदार और टोस्ट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर जांच कराने की बात कही है।