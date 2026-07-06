6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

एमपी में रेत माफियाओं पर अब हाईटेक नकेल, घाटों की निगरानी करेगा AI, चेकपोस्ट पर CCTV

Chambal Sand Mafia : चंबल के अंतर्गत आने वाले राजघाट और रिठौरा-टीकरी यानी दो बड़े घाटों पर एआई तकनीक से लैस कैमके स्थापित किए जाएंगे। ये कैमरे पांच किलोमीटर स्क्वायर में देखने के सक्षम होंगे। वहीं, 16 चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे।
2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 06, 2026

Chambal Sand Mafia

Chambal Sand Mafia (रेत माफियाओं पर अब हाईटेक नकेल Photo Source- Patrika)

Morena News : मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में विशेषकर मुरैना में सक्रिय रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए वन विभाग ने सीसीटीवी और एआइ कैमरों के माध्यम से हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत जिलेभर के 16 वन चेकपोस्ट पर भवन निर्माण कराया जा रहा है और जल्द ही वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं चंबल के अंतर्गत आने वाले राजघाट और रिठौरा-टीकरी घाट पर एआई तकनीक से लैस कैमरे स्थापित होंगे। ये कैमरे पांच किलोमीटर तक की दूरी में निगरानी करने में सक्षम होंगे। बता दें कि, इन दोनों ही घाटों पर पर 7 जुलाई यानी मंगलवार से एआई कैमरे स्थापित करने शुरु हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद शुरू की गई इस कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी पहल माना जा रहा है। जिलेभर की 16 वन चेकपोस्ट और बैरियरों को आधुनिक निगरानी तंत्र से जोड़ा जा रहा है। इन सभी चेकपोस्टों पर वन अमले के रहने के लिए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि इन चेक पोस्टों पर चौबीसों घंटे निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक चेक पोस्ट पर चार - चार वनकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

यहां हो रही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी

वन विभाग ने निगरानी के लिए अल्लाबेली चेकपोस्ट पर सीसीटीवी लगा दिए हैं। इसके अलावा गुड़ा चंबल, सुनेहरा, बड़ागांव तिराहा, नगरा और हाईवे स्थित वन विभाग के डिपो पर सीसीटीवी स्थापित कर दिए हैं। इन कैमरों से गुजरने वाले वाहन की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए डीएफओ कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जहां इन कैमरों को जोड़ा गया है, ताकि अवैध रेत परिवहन पर 24 घंटे निगरानी की जा सके।

एआई तकनीक का इस्तेमाल

निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन विभाग एआई तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। राजघाट पुल पर राजस्थान वन विभाग और एनएचएआई के सहयोग से अत्याधुनिक एआइ कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं रिठौरा - टीकरी घाट पर वन विभाग अपने स्तर पर एआइ कैमरे स्थापित करेगा। अधिकारियों के अनुसार, इन कैमरों की निगरानी क्षमता पांच किलोमीटर तक होगी। कैमरे चारों दिशाओं में गतिविधियों पर नजर रखेंगे, साथ ही संदिग्ध वाहनों की पहचान कर उनकी जानकारी सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे।

एक महीने में शुरु होंगे सभी चेकपोस्ट

चंबल अभयारण्य (घडिय़ाल सेंचुरी) के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया कि, जिले की 16 चेकपोस्ट पर रेत माफिया की निगरानी के लिए भवन निर्माण करा रहे हैं। एक महीने में सभी चेकपोस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं, 7 जुलाई से राजघाट पुल रिठौरा - टीकरी घाट पर एआई कैमरों की स्थापना शुरू की जाएगी।

भोपाल में साइबर ठगी का अजब केस, बिल अपडेट के नाम पर खाते में लिए 12 रुपए और 90 हजार पार

ये भी पढ़ें
Cyber Fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 08:33 am

Published on:

06 Jul 2026 08:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / एमपी में रेत माफियाओं पर अब हाईटेक नकेल, घाटों की निगरानी करेगा AI, चेकपोस्ट पर CCTV

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Triple Murder: बीवी-बच्चों को मारने से पहले मुरैना में बलराम ने फूफा को 3 ऑडियो मैसेज भेजकर किए थे 22 कॉल्स

morena
मुरैना

मुरैना कलेक्ट्रेट में जीभ निकालकर नागिन डांस! महिलाओं के हाई-वोल्टेज ड्रामे का वीडियो वायरल

Morena Collectorate Nagin Dance women high voltage drama public hearing
मुरैना

Minor Girl Murder: 3 महीने बाद...250 किमी दूर राजस्थान के दौसा में दफन मिला मुरैना की नाबालिग का शव

morena
मुरैना

Triple Murder: महिला के 3 मिनट 30 सेकंड के इसी वीडियो के कारण मुरैना में 'तबाह' हुआ परिवार

morena Triple Murder
मुरैना

‘स्कर्ट पहनकर मैदान में उतरी तो…’, हॉकी खिलाड़ी कृष्णा शर्मा के संघर्ष की कहानी

Krishna Sharma Hockey
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.