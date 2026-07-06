एमपी में रेत माफियाओं पर अब हाईटेक नकेल, घाटों की निगरानी करेगा AI, चेकपोस्ट पर CCTV

Morena News : मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में विशेषकर मुरैना में सक्रिय रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए वन विभाग ने सीसीटीवी और एआइ कैमरों के माध्यम से हाईटेक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत जिलेभर के 16 वन चेकपोस्ट पर भवन निर्माण कराया जा रहा है और जल्द ही वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं चंबल के अंतर्गत आने वाले राजघाट और रिठौरा-टीकरी घाट पर एआई तकनीक से लैस कैमरे स्थापित होंगे। ये कैमरे पांच किलोमीटर तक की दूरी में निगरानी करने में सक्षम होंगे। बता दें कि, इन दोनों ही घाटों पर पर 7 जुलाई यानी मंगलवार से एआई कैमरे स्थापित करने शुरु हो जाएंगे।