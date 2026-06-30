3 महीने बाद…250 किमी दूर राजस्थान के दौसा में दफन मिला मुरैना की नाबालिग का शव

morena missing minor girl murder dead body found dausa rajasthan, लापता नाबालिग लड़की की हत्या कर प्रेमी ने दफनाया शव (source-patrika)
Morena Minor Girl Murder Case: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की रहने वाली नाबालिग लड़की के लापता होने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। करीब तीन महीने पहले मुरैना जिले के एक गांव की नाबालिग लड़की अचानक लापता हो गई थी। परिजन ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उसके बाद से ही पुलिस नाबालिग की तलाश में जुटी हुई थी। तफ्तीश के दौरान गांव के ही एक युवक पर शक होने और पूछताछ करने पर नाबालिग लड़की की हत्या किए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मुरैना से 250 किमी दूर राजस्थान के दौसा से नाबालिग का कंकाल बरामद किया है।
नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस को तफ्तीश के दौरान गांव के ही रहने वाले बृजेश राठौड़ पर शक हुआ। पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने चौंका देने वाला खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि वो नाबालिग लड़की को अपने साथ राजस्थान के दौसा लेकर गया था। वहां उसने सैंथल मोड़ के पास रेलवे लाइन के नजदीक पहले तो नाबालिग की हत्या की और फिर शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने दौसा पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की निशानदेही पर जमीन में दफन नाबालिग का शव बरामद कर लिया है, जो कि कंकाल बन चुका है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी और नाबालिग के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों साल 2023 में घर से भाग चुके थे लेकिन बाद में नाबालिग घर वापस आ गई थी। इसी बीच आरोपी बृजेश राठौड़ की कहीं और शादी हो गई। बृजेश की शादी होने से नाबालिग नाराज थी, वो लगातार बृजेश पर शादी का दबाव बना रही थी। नाबालिग से पीछा छुड़ाने के लिए बृजेश ने उसकी हत्या की साजिश रची और उसे अपने साथ राजस्थान के दौसा ले गया और वहां उसकी हत्या कर शव दफन कर गांव लौट आया था।
पुलिस के मुताबिक नाबालिग का शव कंकाल बन चुका है उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि हत्या से पहले आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था या नहीं। मेडिकल जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात के समय आरोपी अकेला था या किसी अन्य व्यक्ति ने भी उसकी मदद की थी।
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