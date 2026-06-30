3 महीने बाद…250 किमी दूर राजस्थान के दौसा में दफन मिला मुरैना की नाबालिग का शव

नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस को तफ्तीश के दौरान गांव के ही रहने वाले बृजेश राठौड़ पर शक हुआ। पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और जब उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने चौंका देने वाला खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि वो नाबालिग लड़की को अपने साथ राजस्थान के दौसा लेकर गया था। वहां उसने सैंथल मोड़ के पास रेलवे लाइन के नजदीक पहले तो नाबालिग की हत्या की और फिर शव को जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने दौसा पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी की निशानदेही पर जमीन में दफन नाबालिग का शव बरामद कर लिया है, जो कि कंकाल बन चुका है।